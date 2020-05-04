Annenin sandalye talebi karşılık buldu

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

15 yaşındaki engelli kızı Sueda için pervane olan anne Keziban Uzuncaköse, yürüme engelli eşinin de en büyük destekcisi.

Aşdavul’da kızına ses, eşine nefes olan anne Keziban Uzuncaköse, kızı için gerekli olan tekerlekli sandalyeye kavuştu. Kızını nefes aldırmak için kapı önüne çıkarıp, gün yüzü göstermek için lazım olan sandalye, ismini açıklamak istemeyen bin hayır sahibi tarafından kendisine hediye edildi.

Zihinsel ve bedensel engeli bulunan Sueda, yatağa mahkum bir hayatın pençesinde yaşamını sürdürüyor. Midesine bağlı hortumdan mama enjektesi ile annesi tarafından besleniyor.

Evin 3 kızından en küçüğü. Ablaları gibi koşup oynamak, sevgisini sözlerle ifade etmek, annesine sarılmak ve daha pek çok imkandan mahrum. Başucunda uzun uzun baktım Sueda’ya. Varlığımızdan haberdar mıdır? diye düşündüm, seslendim cennet mekan annemin ve göz bebeğim kızımın ismiyle. Küçük bir gülümsemeyle verdiği karşılık, binlerce söze değer bir karşılık oldu.

Kardeşleri ve annesi, Sueda’nın çok özel durumlarda hissiyle hareket ettiğini ve yüzünde beliren küçücük gülümseme çizgileriyle duygularını yansıttığına inanıyor. Biz de inandık ve gördük , Sueda bize gülümsedi.

Aslında Sueda, kendisine getirilen tekerlekli sandalyeyi görmedi, görse de onun kendisine ne sağlayacağını belki bilmiyor. Fakat ben inanıyorum ki, kendisini el bebek gül bebek büyüten annesinin sevincini hissetti. Ve bildi ki annesi bu kadar seviniyorsa ortada Sueda’yı da sevindirecek mutlu edecek bir şey var.

Bizimkisi yorumlamak elbette. Kalbimize gelen tama da bu. Yorumumuz tartışmaya açık olsa da, Sueda’nın gülümsemesi ve içinde yaşadığı zorlu hayat çok gerçek ve asla tartışma götürmez.

Sueda’ya hediye edilen tekerlekli sandalye birden fazla fonksiyon barındırıyor. Sueda’yı hava almak için dışarı çıkartabilen sandalye, aynı zamanda sedye haline dönüşebiliyor. Anne Keziban Uzuncaköse kızına rahatça banyo yaptırabilmek için bu tür bir tarif yaptı ve biz de bir hayırsever aracılığı ile Sueda’ya hediyesini ulaştırdık.

Baba Hüsnü Uzuncaköse de yürüme engelli. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen baba da, tekerlekli sandalye için teşekkür etti.

HASTA YATAĞI TALEP ETTİLER

Kızının hiç kalkmadan sürekli yattığını söyleyen anne, kızını kaldırıp indirmekte zorlandığını, hastane yatağı olursa, yatış pozisyonunu sık sık değiştirmenin kızının kan dolaşımını ve bası yaralarının oluşmasını önleyeceğini belirterek, hasta yatağı talep etti.