Annesiz kalan yavru sansara Veteriner ekipleri sahip çıktı

Annesiz kalan sansar yavruları, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde misafir edilecek.

Çorum’un Eskice Köyü’nde yaşayan bir vatandaş, samanlığını temizlerken bulduğu iki sansar yavrusunu üşümemesi için sıcak bir ortama alarak iki gün boyunca anne sansarın gelmesini bekledi. Anne sansar gelmeyince yavruların açlıktan ölebileceğini düşünen vatandaş, Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne telefon ederek durumu anlattı. Köye gelen ekipler sansar yavrularını vatandaştan teslim alarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirdi. Yavruların muayene ve bakımlarını titiz bir şekilde gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri, yavruların bağımsız olarak doğada yaşayabilecek seviyeye gelene kadar tüm ihtiyaçlarının Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sağlanacağını belirtti.



