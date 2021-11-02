Antalya'da 39 kamu konutu satışa çıkarıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan 39 kamu konutu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.



İhaleler, 23-24 ve 25 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığının bulunduğu Antalya Defterdarlığı Hizmet Binası Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Buvarı No: 1 Muratpaşa - Antalya adresinde Batı Antalya Emlak Müdürlüğü Müdür odasında gerçekleştirilecek.



Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahip olacak. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Batı Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.



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