‘Antidemokratik uygulama’

TMMOB Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği Başkanı H. Levent Çöphüseyinoğlu, meslek odalarında yapılacak seçim sistemi değişikliğinin meslek odalarının bağımsızlığını ortadan kaldıracağını söyledi.

Seçim sistemi değişikliğine tepki gösteren Çöphüseyinoğlu, “Meslek alanımız ve meslektaşlarımız adına yaptığımız belge hizmeti yetkilerimizin elimizden alınması, denetim adı altında bakanlıkların vesayeti altına sokulmaya çalışılması ve seçim sistemlerimizin değiştirilmeye çalışılması kabul edilemez antidemokratik bir uygulamadır. Meslek odaları yasa değişikliği ile işlemsizleştirmek istenmektedir.

Meslek odaları sağlıklı toplumların hayat damarıdır. Odalarımızın konu ile bağının kesilmesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve ülkemizi savunmaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 18:10