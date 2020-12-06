Antik House Avize’den Çorum’da bir ilk

RECEP MEBET

Akıncılar Elektrik sahibi Murat Kırçı’nın kurucusu olduğu ‘Antik House Avize’, Çorum’da bir ilke imza atarak dekoratif ahşap avize üretimine başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Murat Kırçı, “Sektördeki 23 yıllık tecrübemizle, doğal ahşap avize üretiminde Çorum’un ilk ve tek imalatçısıyız” dedi.

Yaklaşık bir yıl önce üretimine başladıkları avizelerin yurt içinde ve yurt dışında ilgi gördüğünü anlatan Kırçı, “Geride bıraktığımız kısa süre içinde ABD başta olmak üzere, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa ülkelerine de satış yapmayı başardık” diye konuştu.

Antik House Avize’yi marka haline dönüştürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kırçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

‘EN İYİSİNİ ÇORUMLU YAPAR’

“Müşterilerimize en kalitelisini en uygun fiyatla sunma vizyonuyla çıktığımız bu yolda, gerçekleştirdiğimiz üretimle birlikte istihdama katkımızı artırmayı hedefliyoruz.

‘En iyisini Çorumlu yapar’ sloganıyla kolları sıvadık ve ürünlerimizi avantajlı koşullarda Çorum halkıyla buluşturmak için bir kampanya başlattık. 7 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanyamız dahilinde Çorumlu hemşehrilerimiz hiçbir e-ticaret sitesi ve showroomda bulamayacakları ahşap avizeleri benzersiz fiyatlarla alabilecekler.

‘Evde kalın, sağlıklı kalın’ çağrısına uyan müşterilerimizin siparişlerini ise adreslerine ulaştıracağız. Kapıda ödeme kolaylığından faydalanan müşterilerimize kendi ekibimizle montaj desteği de sağlayacağız.

Ürünlerimiz ve kampanya fırsatlarımızla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen herkesi Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi numara 13/F’de faaliyet gösteren işyerimize bekliyoruz.”