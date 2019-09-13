‘Aquaparkı imkânlarımız elverdiğinde inşa edeceğiz’

Çorum Belediyesi, aquapark ve hayvanat bahçesi konusunda sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlara ilişkin yazılı bir basın açıklması yaptı.

Sosyal medyada yanlış algı oluşturmaya yönelik paylaşımların iyi niyetle izahı olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ Dün itibariyle belediyemiz hakkında sosyal medyada yer alan, iyi niyetle izahı mümkün olmayan ve yanlış algı oluşturmaya yönelik organize bir takım paylaşımlar yapılmıştır. Bu paylaşımların içeriğinde yer alan aquapark ihalesi 2017 yılında proje çizim ve 3 boyutlu animasyon olarak, hayvanat bahçesi ihalesi olarak belirtilen ihale de yine 2017 yılında Çorum Belediyesi evcil hayvan parkının yapım onarım ve tadilat ihalesi olarak yapılmıştır. Yanlı ve maksatlı paylaşımların kamuoyuna katkı sağlama amacı olmadan yapıldığına dikkat çekerken, paylaşımlarda yer alan ve henüz şehrimizde bulunmamakla birlikte projesi hazır olan aquaparkı imkânlarımız elverdiğinde inşa ederek şehrimizin hizmetine sunacağız.”