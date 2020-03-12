Ara tatil öne alındı

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Nisan ara tatil uygulaması koronavirüs nedeniyle tatil öne çekildi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı ile masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı tüm bakanların katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ardından İbrahim Kalın okulların tatil edişlmesine ilşkin açıklama yaptı.



KALIN AÇIKLADI: OKULLAR TATİL EDİLDİ



Kalın yaptığı açıklamada, ''Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir.'' ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 19:23