Araç devrini alıp kaçan 3 kişi yakalandı

Çorum'da noter satışı sonrası araç sahibini oyalayıp parayı vermeden araçla birlikte kaçarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere Çorum'da bir kişi telefon üzerinden anlaştığı kişi ile Noter'de buluştu. Aracın satışını yaptıktan sonra ETF'nin yatmasını beklerken, 3 kişi aracı alıp kaçtı. Otomobilini satmaya çalışırken dolandırılan mağdur hemen polis ekiplerine başvurdu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 şüpheli kaçtıkları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçırdığı araç ise yediemin Otoparkı'na çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü de son olay üzerine araç dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda;

"- Satış Bedelini sadece resmi olarak satış yaptığınız kişi adına havale yapın.

- Paranızın tamamını almadan imza atmayın, noter işlemleri bitmeden aracınızı teslim etmeyin.

- İnternet üzerinden gördüğünüz araçlar için kaparo göndermeyin.

- Araç alım satımı işlemleri sırasında Güvenli Ödeme Yöntemini kullanın." ifadelerine yer verildi.

