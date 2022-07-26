Araç muayene istasyonu alanı 30 yıllığına kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Bursa ili Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından Alaaddinbey mahallesinde bulunan 10.246,31 m² arsa, üzerine araç muayene istasyonu kurulması ve işletilmesi kapsamında 30 yıl süre ile kiraya verilecek.

İhale, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile Belediye Encümeni'nde 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak. İhale şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız