Araçları dolu vurdu

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da yaşanan dolu yağışı nedeniyle araçlarda da büyük hasar oluştu.

Auto King Çorum Servis Merkezi yetkilileri, “Dolu süresince 1500 araç şehir genelinde hasar gördü ve merkezimiz üç gündür dolu nedeniyle araçlarda meydana gelen çökme ve diğer arızalarla ilgileniyor. Servisimiz, oluşan hasarı en hızlı şekilde tamir etmek için büyük bir gayret sarf ediyor.” dedi.

Dolu yağışı, hayatı olumsuz etkilediği gibi araçların da önemli ölçüde hasar almasına neden oldu. Küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle ani dolu yağışlarının tekrarlanması bekleniyor. Auto King, olası hasarları en kısa zamanda gidermek ve mağduriyeti en aza indirmek için kriz planlarını oluşturmuş durumda.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin farklı noktalarındaki 54 adet servis merkeziyle ulusal anlamda hizmet veren Auto King, doğal afetin meydana geldiği Çorum’da bir kriz masası kurdu. Eğitimli personel gücünü, sistemli çalışmayla birleştirerek sorunu en kısa zamanda çözmeye çalıştıklarını belirtti. Dolu süresince şehirde 1500 aracın hasar gördüğünü ve 3 günde Auto King servis merkezine başvuran araç sayısının 100’e yakın olduğunu ifade edildi. (Haber Merkezi)