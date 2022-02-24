Arap Filiz’in babası vefat etti

EROL TAŞKAN
Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Arap Filiz, Alarko Holding Mali Koordinatörü Mustafa Filiz ve Dr. Ali Filiz’in babaları Hasan Filiz (86) vefat etti.
Tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde vefat eden Hasan Filiz’in cenazesi, yarın (Cuma) saat 14:00’te Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından Hacıbey Köyü mezarlığına defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.