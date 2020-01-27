Arap Filiz’in kayınbiraderi vefat etti

EROL TAŞKAN

Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz’in kayınbiraderi Emral Erarslan (55) vefat etti.

Almanya’da çalışan Emral Erarslan, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü. Dün akşam saatlerinde vefat eden Eraslan’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için resmi işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Merhumun cenazesinin Çorum’a geleceği gün henüz belli olmazken, cenaze merasiminin tarihi de henüz netleşmedi.

Cenazenin Çorum’a ulaşmasıyla birlikte Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen cenaze merasiminin ardından, merhumun cenazesi Hacıbey Köyü’nde defnedilecek.

Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler

