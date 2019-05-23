Arasta esnafı iftar sofrasında buluştu

HURŞİT BOZKURT

Arasta esnafı bu sene üçüncüsünü düzenlenen iftar sofrasında buluştu.

Birlik ve beraberlik konusunda her zaman başarılı örneklere imza atan Arasta esnafı, birlik ve beraberlik bağlarını kuvvetlendirmek, dostlukları baki kılmak için her fırsatı değerlendiriyor.

Arefe günleri başta olmak üzere özel günlerde düzenledikleri dua buluşmalarıyla manevi değerlerimizi yaşatmanın yanı sıra ahilik geleneklerini de geleceğe taşıyan Arasta esnafı, bir araya geldikleri iftar sofrasında oruçlarını açtı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler ve bereketli iftarlar diledi. Aşgın, iftar sonrasındaki esnafla sohbet etti.