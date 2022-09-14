Arasta'nın ihalesi yapıldı

Çöplü Arastası’nın ikinci etap cepte sağlıklaştırma ihalesi gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi, tarihi dokunun korunması ve kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla, Çöplü Arastası’nda cephe sağlıklaştırma çalışmasının ikinci etabına başlıyor.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda, kapalı teklif usulü yapılan ihalede 3 firma teklif sundu.

Yaklaşık maliyeti 14 milyon 948 bin 920 TL olan Çöplü Arastası 2. etap sokak sağlıklaştırma yapım işi için, Truva Restorasyon firması12 milyon 189 bin 417 TL, Dama Restorasyon firması 13 milyon 477 bin TL, Arsen Proje firması da 16 milyon 695 bin 408 TL teklif sundu.