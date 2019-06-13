Arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı

Çorum’un tarihi dokusunu, ahilik kültürünü yaşatan Çöplü arastasının iyileştirilmesi için yapılan proje çizim ihalesini alın firma ile sözleşme imzalandı. Yüklenici firma startı verdi. Ulu Camii çevresi, Dikiciler Arastası, Çöplü Arastası, Kilise ve Taşhanı(Eski Cezaevi) kapsayan yaklaşık 27.000 m² alanda sağlıklaştırma işlemi yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Proje kapsamında tüm yapıların mevcut durum tespitleri yapılarak rölöveleri çizilecek, geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişiklikler tespit edilip sağlıklaştırma önerileri hazırlanacak. Alanda bulunan betonarme yapılar için de aynı işlemler yapılarak tarihi dokuya uygun cepheler oluşturulacak” dedi.

Kilise ve Taşhan için ise daha detaylı restorasyon projeleri hazırlanacağını belirten Başkan Aşgın, dayanım sıkıntıları oluşmaya başlayan bu yapılar için mühendislik projeleri de hazırlanacağını söyledi. Proje Çizim İhalesi kapsamında görüntü kirliliğine sebep olan açıktan geçen elektrik hattı, Telekom hattı gibi kabloların, dükkanların ihtiyacı olan gider ve doğalgaz hatlarının yer altına alınması için alt yapı projeleri de hazırlanacak. 16.04.2019 tarihinde yapılan proje çizim ihalesinde yasal mevzuata uygun şekilde en avantajlı teklifi veren Kalan Mühendislik Mimarlık Tic. ve İnş. Ltd. Şirketi imzalan sözleşmenin ardından 11.06.2019 tarihi ile çalışmalara başladı. İhale bedeli KDV Dahil toplam 1 milyon 534 bin TL olan proje çizim işi sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 450 gün içerisinde tamamlanacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 17:23