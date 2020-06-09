Arastada restorasyon projesi hazırlığı

FATİH AKBAŞ

Çöplü ve Dikiciler Arastası Sağlıklaştırma Projesi kapsamında başlayan çalışmalar devam ediyor.

Çöplü ve Dikiciler Arastası’nın mimari ve mühendislik projeleri ile tescilli yapıların röleve, restitüsyon ve restorasyon proje ihalesini kazanan Kalan Mühendislik Mimarlık firması projenin hayata geçirileceği alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Firmanın teknik personeli Çöplü ve Dikiciler Arastası’nda yapıları tek tek fotoğraflayarak rölöve ve restorasyon projesi için ön çalışma yapıyor.

Çalışmaları Restoratörler Şule Dilaver ile Hasan Tenbel, Yüksek İç Mimar Ilgın Deniz Ant ve Yüksek Mimar Meltem Kocaman yürütüyor.