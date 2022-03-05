Ardında güzellikler bırakarak gidiyor

EROL TAŞKAN

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Aytekin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne geçiş yaptı.

Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde ziraat mühendisi olarak başladığı görevinde uzun yıllar Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapan Eyüp Aytekin, halen Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne geçişiyle ilgili resmi işlemleri tamamlanan Eyüp Aytekin, Çorum’da birbirinden güzel hizmetlere imza atmasının yanı sıra çok sayıda dost ve dua biriktirdiği Çorum’da muhabbetle anılmaya devam edecek.