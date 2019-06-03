Arefe duası geleneği

RECEP MEBET

Çorumlu esnaf ve sanatkârlar, ahilik gelenekleri arasında yer alan arefe duası geleneğini tüm canlılığı ile yaşatıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)'ne bağlı meslek odalarınca düzenlenen geleneksel arefe duası programı bugün gerçekleşti.

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası, Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası, Oto Tamirciler Odası, Dikici ve Kunduracılar Odası, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi, Leblebici ve Kuruyemişçiler ile Saraçlar Ocağı tarafından düzenlenen arefe dualarına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan ve Alper Zahir, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, bazı meslek odası başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı.

Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP) Dönem Sözcüsü Doç. Dr. Zekeriya Işık ve Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı hemşehrimiz Fatih Maden’in de hazır bulunduğu dualara vatandaş da büyük ilgi gösterdi.



AHİLİK GELENEĞİ ÇORUM’DA YAŞIYOR

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan arefe duası programlarında imam-hatipler tarafından dualar edildi.

Düzenlenen programlara katılan protokol mensupları, yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Milli ve manevi değerlerin önemine dikkat çeken konuşmacılar, Ahilik geleneklerini yaşatan Çorum esnafını tebrik ettiler.

Esnaf ve sanatkârların beklentilerinin de dile getirildiği buluşmalarda, ahirete irtihal eden meslek mensupları da unutulmadı.

Esnafın bayramının tebrik edildiği programlarda, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennileri dile getirildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 19:53