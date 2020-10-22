Arıcılara polen tuzaklı kovan tabanı dağıtıldı

FATİH BATTAR

Çorum’da arıcılık ile uğraşan çiftçilere polen tuzaklı kovan tabanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen dağıtım törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği (ÇAB) Başkanı Yücel Saygı ve arı yetiştiricileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği (ÇAB) Başkanı Yücel Saygı; “Çorum İl Özel İdaresi ve Arı Yetiştiricileri Birliği olarak arı yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize destek olmak amacıyla bir proje hazırladık. Hazırlanan proje ile Çorum il ve ilçe köylerinde yaşayan 78 arıcımıza toplam 1924 adet polen tuzaklı kovan tabanı dağıtımı yapacağız. Proje ile kendi kaynakları ile taban alan arıcılarımıza bir o kadar taban da bedelsiz hibe olarak dağıtmış olacağız. İlimizde arıcılık yapan arıcılarımızın elinde bulunan kovanlarda polen tuzakları bulunmamaktadır. Polen tuzaklı kovanlarda havalandırma daha iyi olduğu için kovan içinde rutubet olmamakta dolayısıyla kovanlar daha uzun ömürlü olacaktır. Ayrıca polen tuzaklı kovanların çalıştırılmasıyla VARROA ile fiziki mücadele yapılmaktadır. İlimizin ihtiyacı olan en önemli çıktımız ise bu kovanlarda kovan başına 1 kg olmak üzere 5 yıllık 5 ton polen üreteceğiz.” dedi

Yücel Saygı, arıcılar için çok önemli olan projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi olmak üzere Vali Yardımcısı Recep Yüksel’e, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay’a, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılan arıcılara kovan tabanları dağıtıldı.