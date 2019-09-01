Arıcılardan varroa ile toplu mücadele

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Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, ‘arı kenesi’ olarak bilinen ‘varroa’ ile toplu mücadele başlattıklarını açıkladı.



Yücel Saygı, bal arılarına tutunan, toplu iğne başı büyüklüğündeki varroa parazitlerinin vücut sıvısını emdiği arıları zayıflattığını ve ölümlerine neden olduğunu söyledi.

Hindistan’da ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan söz konusu parazitin 1979 yılından bu yana Türkiye’de de görüldüğünü belirten Saygı, “Arıcılığın en büyük sorunu olarak görülen varroa parazitlenmesi bal verimini de olumsuz etkiliyor” dedi.

Çorum’da arıcılığı ve bal üretimini tehdit eden varroa zararlısına karşı topyekûn mücadele vereceklerini anlatan Birlik Başkanı Saygı, bu doğrultuda Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvancılık Şube Müdürlüğü ile işbirliğinde bir komisyon oluşturduklarını kaydetti.

Veteriner hekimler ve arı yetiştiricilerinden oluşan komisyonun söz konusu mücadele için yol haritasını belirlediğini dile getiren Saygı, Çorumlu arıcılara fabrika satış fiyatının altında, düşük maliyetli ve ruhsatlı ilaç temin edeceklerini duyurdu.

“Ayrıca tüm arıcılarımıza, kış mücadelesi için bedelsiz bir şekilde oksalit asit hediye edeceğiz” diyen Saygı, “Arıcılığın en büyük sorunu olarak görülen parazitlenme, ne yazık ki bal verimini de olumsuz etkiliyor. Eylül ayı içinde yoğun bir şekilde sürecek olan varroa mücadelesine tüm arıcılarımızın katılımını bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve desteklerimizden faydalanmak isteyen arıcılarımızı Birliğimize davet ediyoruz” diye konuştu.