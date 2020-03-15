Arıcılık Fuarı'na BENKA damgası

MURAT ÇETİN

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği'nce (ARMASAD) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 7. Türkiye Arıcılık Fuarı'na 40. yılını kutlayan BENKA Arıcılık adeta damga vurdu.

Türkiye genelinde sektörünün lideri konumunda bulunan BENKA Arıcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin Küçükbenli, başarıyla sürdürdüğü ARMASAD Başkanlığı ile de Türkiye'deki arıcılık sektörünü dünya pazarı ile buluşturmaya devam ediyor.

28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında çok sayıda yabancı firmaların da katıldığı fuarda 40. yılını dolduran BENKA Arıcılık Firması ürünlerini tanıttı. Teknolojiyle bütünleştirdiği ve kapasite bakımından takdir toplayan arıcılık makinalarının tanıtıldığı stantta, Türkiye'nin en büyük bal süzme makinası fuarın gözdesi oldu.

Arıcılık sektöründe Çorum'un ismini bayrak gibi dalgalandıran ve zirveye taşıyan BENKA Arıcılık Yönetim Kurulu Başkanı Küçükbenli, ARMASAD ile bu başarısını tüm sektöre yansıtıyor.

Küçükbenli, fuarın açılış konuşmasında tüm misafirlerine katılımları ve ilgileri için teşekkür ederken, Türkiye'de arıcılık sektörünün her geçen gün büyüdüğünü ve büyümeye de devam ettiğini bildirdi.

BENKA 40 YAŞINDA

Benka Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin Küçükbenli, 40. yıllarını doldurmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi; "Geçtiğimiz 40 yılda; önce ustalaştık sonra tecrübelendik, geliştirdik, ilham olduk, yenileştik ve yeniden geliştirdik. Artık büyük balık küçük balığı değil hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Kazanmanın tek yolu atik, esnek ve hızlı hareket edebilen çevik şirket olmaktan geçiyor. 40 yılda birçok başarıya ve ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bunu başta ustamız Kadir Küçükbenli’ye sonra sektör paydaşlarımız olan arıcılarımıza ve şirketimizde çalışan tecrübeli ve atik kadromuza borçluyuz.

Arıcılık adına her zaman daha kaliteli üretim nasıl olur, belirli bir standart nasıl oluşur bunun gayesi içerinde bulunduk ve 2015 yılında benimde Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğum şu anda Başkanlığını yaptığım ARMASAD İle çok güzel çalışmalara imza attık ve Türkiye’de ilk ve tek olan TOBB onaylı arıcılık Fuarlarını gerçekleştirdik.

Firmam ve derneğimiz adına konuşmam gerekirse özellikle yurt dışına açılmak sektörümüz adına çok sevindirici bir durum. Bu sadece bizim sektörümüzü değil aslında dolaylı yoldan tüm sektörleri etkiliyor. Fuarımız oluyor, yurtdışından yüzlerce misafirimiz geliyor, bu sayede başka sektörlerden de ürün temin ediyorlar. Firmamız için söyleyecek olursam yılda nerden baksak yüzün üzerinde yabancı müşterimiz Çorum’a geliyor. Burada konaklıyor merak ediyor geziyor, bu da şehrimize katkı sağlıyor. Aslında kısaca söyleyecek olursak hepimiz zincirin bir parçasıyız. Biz bu sektörde 40 yılı acısıyla tatlısıyla geçirdik. Bundan sonra bir kırk yıl daha nasıl geçirebiliriz? Ülkemize nasıl daha iyi hizmet edebiliriz ?Bunun çabası içerisindeyiz."