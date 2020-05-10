Arıcılık sektörünün devi istihdamı %60 artırma kararı aldı

FATİH BATTAR

Çorum’da 1980 yılından bu yana arıcılık sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Arap ülkelerinin tümü olmak üzere, Avrupa, Avusturalya ve Kuzey Amerika kıtalarında 35 ülkeye ihracat yapan Benka Arıcılık Koronavirüse inat istihdamını artırma kararı aldı.

Türkiye ve Çorum’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ yardımlaşma kampanyasına destekler devam ederken, Çorum’da da örnek firmalar, Koronavirüs salgınına rağmen, istihdamı korumanın yanı sıra yeni istihdam kapısı açarak, Çorum’un yüzünü ağırtmaya devam ediyor.

40 yılda arıcılık sektöründe dünya markası haline gelen Benka Arıcılık, istihdamını %60 artırma kararı aldı. Benka Arıcılık sahibi Mehmet Vahdettin Küçükbenli, Koronavirüs dolayısıyla dünyanın çok zor durumdan geçtiğini belirterek, Benka Arıcılık olarak bu zor günlerde istihamı korumak yerine istihdamı artırmak istediklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilerken, zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde Benka Arıcılık olarak istihdamı artırmak adına taşın altına elini koymaya hazır olduklarını ifade eden Küçükbenli; “Kurumsal yapısı ve bayilik sistemiyle Benka Arıcılık, Türkiye’nin 81 ilinde ve dünya arıcılık sektöründe başta Arap ülkelerinin tümü olmak üzere, Avrupa, Avusturalya ve Kuzey Amerika kıtalarında 35 ülkeye ihracatıyla bir Türk markası olarak hem ekonomik hem kaliteli ürün hem de satış sonrası destek anlamında tercih edilen bir marka olmuştur. Dünya'da tarım makineleri sektöründe büyük bir paya sahip olan Türkiye'nin büyük bir paydası olmanın gururu ile ülke ekonomisine destek sağlamaya devam edeceğiz. Koronavirüs salgını dolayısıyla dünya ülkeleri çok zor durumda. Türkiye’de de salgın nedeniyle bir çok işyeri kapandı ve haliyle işletmeler zor durumda. İstihdamı korumak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası başlatıldı. Biz de bu kampanyada olduğumuzu belirtmek için istihdamı %60 artırma kararı aldık ve 15 kişiyi daha Benka Arıcılık bünyesinde istihdam edeceğiz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte el ele atlatacağız.” dedi.