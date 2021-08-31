Arıcı’ya yapılan hakaretlere Alpay Özalan’dan tepki!

FATİH AKBAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum'da esnaf ziyareti yaptığı sırada gösterdiği tepkiyle gündeme gelen Münevver Arıcı, özellikle bazı medya organlarında hakkında hakarete varan eleştirilere üzüldüğünü belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Münevver Arıcı’yı telefonla arayarak bazı gazetecilerin yaptığı ağır hakaretlerin hesabının sorulacağını belirtti.

Alpay Özalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Münevver Arıcı’ya yapılan hakaretlerin hesabının sorulacağını ifade ederek, “Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi diye Halk Tv ve hadsiz İsmail Saymaz tarafından çirkin şekilde linç edilen vatandaşımızla telefon görüşmesi gerçekleştirdim. En çok anneliğinin hedef alınmasına üzülmüş. O rezil sözlerin hesabı mutlaka sorulacak. Vatandaşımızın yanındayız.” ifadelerini kullandı.