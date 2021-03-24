Arif Ersoy adına Bangladeş ve Arakan’a su kuyusu

Çorum İnsani Değerler Platformu, Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy adına Bangladeş ve Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda su kuyusu açtırdı.

Masrafları İnsani Değerler Platformu (İDP)’na mensup sivil toplum örgütleri tarafından karşılanan su kuyuları ile Bangladeş ve Arakanlı Müslümanların temiz içme suyu ihtiyacı karşılanıyor.

Kendilerine desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eden İDP Dönem Sözcüsü Ayhan Boyraz, Verenel Derneği’nin o bölgelerdeki çalışmaları içerisinde maliyetini platform olarak kendilerinin karşıladığı iki kuyu açtırdıklarını söyledi.

Maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut olmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Boyraz, “Susuzluk nedeniyle büyük sorunların yaşandığı ve susuzluğun insan hayatını zorlaştırdığı Asya ve Afrika'da platformumuza üye derneklerin yardımıyla su kuyularını açtırdık. Şehrimize çok kıymetli katkılar sağlayan, beyefendi bir ilim adamı olan, siyasette ilkeli bir duruşu olan ve gönüllerde yer edinen şehrimizin eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy’un ismini kuyulara vererek O’na şehrimizin vefasını gösterme gayretinde olduk. Çalışmamızı destekleyen ve katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarımıza, Verenel Derneği Çorum Temsilciliği’ne ayrıca teşekür ediyoruz.” dedi.

Arakan’ın Myanmar’ın kuzeybatısında yer aldığını hatırlatan Boyraz, “Arakan nüfusunun önemli çoğunluğunu Rohingya Müslümanları ile Budist Rakhineler oluşturmaktadır. İslam, Arakan ’da 8. yüzyıldan itibaren bölgeye gelen Müslüman tüccar ve dervişler vasıtasıyla yayıldı. Arakan’da 1430’da bir İslam devletinin kurulduğu ve bu devletin 1784 yılında Budist krallık tarafından işgal edilinceye kadar 354 yıl bağımsız bir devlet olarak kaldığı bilinmektedir. 1948 yılından beri Budist Myanmar devletinin işgali altında bulunan Arakan’daki Müslümanlar, büyük baskı ve kısıtlamalar içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmakta. Bölgede Müslümanların evlenmeleri, seyahat etmeleri ve okumaları yasaktır. Müslüman çocukların sadece ilkokula kadar okuyabilmelerine izin veriliyor. Müslümanların seyahat yasakları o kadar geniş ki başka bir kasabaya ailelerini ziyarete gitmek için bile izin almaları gerekiyor. Bu kısıtlamalardan dolayı temel gıda ve suya ihtiyaç duyan kardeşlerimize su kuyusu açarak destek olmaya çalıştık. Aynı zamanda yeryüzünde bir mazlum coğrafyaya da el uzatıyor, milletimizin diğergamlılığını, gönül coğrafyasının sınırlarını tüm dünyaya duyuruyoruz. Bu çalışmalarda, sınırlarımızın çok ötesinde çalışmalar yapan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.