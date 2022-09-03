Arif Ersoy mezarı başında dualarla anıldı

FATİH BATTAR

Çorum’un yetiştirdiği büyük değerlerden, bilim ve ilim adamı Prof. Dr. Arif Ersoy, vefatının ikinci yıl dönümünde dualarla anıldı.

Milli Görüş partisinde uzun yıllar görev yapan Çorum'da 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Arif Ersoy, belediye başkanlığı döneminde Çorum’a yaptığı hizmetlerle Çorum’un halkının gönlünde taht kurmuş, hiçbir ayırım yapmadan Çorum’un tamamına hizmet eden ve belediye başkanlığı döneminden sonra da Çorum’a hizmet etmeye devam etmişti. İlim ve bilim adamlığı, dava adamlığı ile verdiği hizmetlerin yanı sıra beyefendi kişiliği ile de bilinen Arif Ersoy’un vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Arif Ersoy’un ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022, 19:35