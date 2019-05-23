Arifegazili’de okul bahçesinde iftar

RECEP MEBET

Arifegazili İlk ve Ortaokulu bahçesinde iftar programı düzenlendi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen programa Okul Müdürü Yener Özalp, öğretmenler ve çalışanlar ile aileleri katıldı.

Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar, Okul Aile Birliği Başkanı Sinan Uzan ile daha önce Arifegazili’de görev yapmış bazı idareci ve öğretmenler de aileleri ile birlikte davetliler arasında yer aldılar.

90 kişinin katıldığı iftar yemeğinde katılımcılara İskilip Dolması başta olmak üzere yöresel lezzetlerden oluşan bir menü ikram edildi.

Açıkhavada gerçekleşen iftar sonrası oyunlar oynayan çocuklar, Ramazan sevincini doyasıya yaşadılar. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği programda emeği geçenlere teşekkür edildi.

ANNELER, GÜNÜNÜ KUTLADI

Arifegazili İlk ve Ortaokulu velileri, Anneler Günü’nü kendi hazırladıkları programla kutladılar.

Geçtiğimiz Salı günü Arifegazili Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa Okul Müdürü Yener Özalp, bazı öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenci velilerinin büyük ilgi gösterdiği program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açış konuşmasını yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Güneş, günün anlam ve öneminden bahsetti.

Sinevizyon gösterisi, şiirler, skeçler ve türkülerle devam eden programda öğrencilerin anneleri için yazdıkları mesajlar okundu.

‘Yılın Annesi’ seçilen Sultan Ökmen’in plaketini veren Yener Özalp, tüm annelerin gününü kutlayarak programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Serpil Savaç, Özlem Uzan, Meral Uzan, Sultan Ökmen ve Gülşen Altan ile Satı Özkul, Cennet Özkul ve Songül Özkul’un birlikte hazırlayıp sunduğu program, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Katılımcıların beğenisini kazanan program, Arifegazili’ye özgü, ‘Kabak’ ve ‘Allılar’ adlı müzikli oyunlar ve halaylar eşiğinde sona erdi.