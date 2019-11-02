‘Arınç, neye hizmet etmektedir?’



MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, KHK açıklamalarıyle gündeme gelen eski meclis başkanı Bülent Arınç’a tepki göstererek; “Eski meclis başkanı Bülent Arınç’ın Fetö operasyonlarını, KHK ve yargılamaları eleştiren açıklamaları neye hizmet etmektedir?” dedi

‘Devletin varlığına, seçilmiş hükümete, milletin birliğine kasteden hain darbe girişimini yapanlar, onları destekleyenler uzaydan mı gelmişti?’diyen Karapıçak, Arınç’ın aklını başına alması gerektiğini söyledi. Arınç’ın suyu bulandırarak devletin kararlı mücadelesini baltalama niyetinden vazgeçmesi gerektiğini aktaran Karapıçak; “Mağduriyet edebiyatı yaparak, milletin hafızasıyla alay etmeyi bırakmalıdır. Soru çalarak, milletin evlatlarını mülakatlarda sudan sebeplerle eleyerek kendi hainlerini devlet kadrolarına dolduranları unutmadık. İhaleleri kendi şirketlerine aktarıp, devlet kaynaklarını örgütlerine aktaranları unutmadık. Basına yaptığı açıklamada; "Dershanelerine öğrencisini göndermeyen, bankalarına para yatırmayan mı vardı?" diye sormuş. Cevap veriyorum: Evet vardı sayın Arınç, sen Fetö ye övgüler dizerken, kozmik odaya Fetö ajanlarını sokarken; bu ihanettir! vatan hainliğidir! aklınızı başınıza alın, okyanus ötesi ihanete çanak tutmayın! diyen birileri vardı. "15 Temmuzda ahmaklığıma verin", diyerek işin içinden sıyrılan Arınç bu ahmaklığa artık bir son vermelidir. Eğer ahmaklık değil bilinçli bir su bulandırma gayreti sergiliyorsa da bunu açıkça ilan etmelidir. Devletimiz bizzat Fetö nün organize ettiği mağduriyetleri gidermek için aklı selim ve soğukkanlı tedbirleri zaten uygulamaktayken, evinde iş verdiği fetöcü çalışanlardan bahisle dem vurduğu mağduriyet edebiyatı ucuz ve basittir. 248 şehit ve 2196 gazinin hesabını kim verecek? Millet evlatlarının “mankurtlaştırılmasının" hesabını kimden soracağız? Sayın Arınç bilmiyorsa hatırlatalım; Türk Milleti affedicidir, merhametlidir ancak, Bayrağa, Kuran’a ve Vatana ihaneti asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2019, 15:18