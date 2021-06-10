Arkadaşımıza yeni görev

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Gazetemizin emektarlarından muhabir arkadaşımız Recep Mebet, Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şubesi’ne memur olarak atandı.

Meslekte 20 yılı geride bırakan Recep Mebet, 15 Haziran 2021 Salı günü itibariyle Van’daki yeni görevine başlayacak.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olan Mebet, muhabirliğin yanı sıra yerel medya alanındaki çalışmalarıyla da sektörün gelişimine katkı sunmaya gayret etti.

Arkadaşımız Recep Mebet’i kutluyor, yeni görevinde başarılarının devamını diliyoruz.