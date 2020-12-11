‘Arkadaşlarımız sendikalı olduğu için işten çıkarıldı’

FATİH BATTAR

Ekmekçioğulları Grubu’nun ‘işten çıkarmalarla’ ilgili yaptığı açıklamaya fabrika önünde eyleme devam eden işçilerden yanıt geldi.

İşçiler adına bir açıklama yapan Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, firma yetkililerinin açıkladığı gibi işçilerin iş durdurma eyleminden dolayı değil, sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını söyledi.

Fabrika önündeki direnişlerinin kazanana kadar devam edeceğini ifade eden Ilgan; “7 Aralık Pazartesi gününden itibaren işten çıkarılan arkadaşlarımıza SGK’dan fesih ile ilgili bildirimler gelmeye başladı. Pazartesi gününe kadar 1 kişi işten çıkarılırken, Pazartesi günü akşam 28 kişi işten çıkarıldı. Salı günü retina taramadan işten atılmayan arkadaşlarımızın kaydı silindi. Çıkarmalar Salı günü de devam etti. İşverenle biz genel başkanlık düzeyinde İstanbul’da bir görüşme yaptık. Yapılan görüşmede işveren; ‘Ben kabul etmiyorum sendikayı. Pazartesi günü 50 kişiyi işten çıkaracağım.’ dedi.

Firma sahiplerinin iddia ettiği gibi hiçbir arkadaşımız burada iş durdurma eylemi yapmadı. Kamera kayıtları ortada. Arkadaşımız çalışırken, iş başındayken çıkışı verildi. Firma avukatı Salı günü bize; ‘Arkadaşlar gelin iş başı yapın’ dedi. Çarşamba günü biz bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte kapıya geldik. Sendikalı olarak tezgahımızın başına geçmek istedik. Bölümlere gittik, üretim müdürü bize; ‘Siz bizim işçimiz değilsiniz. Biz sizi işten çıkardık.” dediler.

Biz anayasal hakkımız olarak sendikalı çalışma hakkımızı kullanmak istedik ama işveren bazı arkadaşlarımızı ‘yüz kızartıcı sebepler’ nedeniyle iş çıkışını vermiş. Sendikalı olmak ahlaksızlık mı? Fabrikada metal sektöründe 3 kişi haricinde 103 çalışanımızdan 80’i sendika üyesi olduğu için işten çıkarıldı. Firma biz kimin sendikalı olup olmadığını bilemeyiz diyor ama işten atılan arkadaşlarımızın %80’i sendika üyesi arkadaşlar. Bu nasıl çelişki? Bu direniş kazanana kadar sürecek.” ifadelerini kullandı.