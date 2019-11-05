Arkeolog Aykut Çınaroğlu vefat etti

Alacahöyük Kazı Başkanı olarak Çorum'un arkeolojisine uzun yıllar hizmet eden Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu (78) hayatını kaybetti.

Çınaroğlu'nun rahatsızlanması üzerine Ankara Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı ve kalp yetmezliğinden hayata veda ettiği öğrenildi.

Aykut Çınaroğlu 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Asistan olarak Anadolu'da çok sayıda arkeolojik kazıya katıldı. Fakültesinde Dekan Yardımcılığı da yapan Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, bu yıla kadar yaklaşık 20 yıl Alacahöyük kazılarını yönetmişti.

Yarın saat 10.30’da Ankara Üniversitesi'nde yapılacak törenin ardından Çınaroğlu, öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine Alacahöyük'te toprağa verilecek.