ARMASAD, Azerbaycan’da arıcılık kongresine katıldı

Benka Arıcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli, Aralık ayında yapılan genel kurulda yeniden Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) yönetim kurulu başkanlığına seçilmesinin ardından çalışmalara başladı.

ARMASAD Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin Küçükbenli ve yönetim kurulu Azerbaycan Profesyonel Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen 7. Azerbaycan Uluslararası Arıcılık Kongresi’ne katıldı.

ARMASAD heyeti kongre öncesinde ise Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı ve Azerbaycan Tarım Müşaviri ve TKDK eski Genel Başkanı Hakan Kalender’i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Heyet daha sonra Azerbaycan Profesyonel Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen 7. Azerbaycan Uluslararası Arıcılık Kongresi’ne katıldı.

Azerbaycan’ın İsmailli şehrinde düzenlenen ve çevre ülkelerden yoğun katılımın olduğu kongrenin açılışı ARMASAD heyeti, Azerbaycan Tarım Bakanı Danışmanı Sarvan C?f?rov, İsmailli Vilayeti Yürütme Gücü Başkanı (Valisi) Nahid Bağırov, Tarım Bakanlığı Hayvancılık Organizasyonu ve İzleme Daire Başkanı Eldar Hasanov, Azerbeycan Profosyonel Arıcılar Birliği Başkanı Elxan Elekberov, Azerbaycan Arıcılar Derneği Başkanı Bedreddin Hesretov tarafından gerçekleştirildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 19:08