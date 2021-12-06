Armor Isı Transfer, engelli personelini unutmadı

Armor Isı Transfer firması Dünya Engelliler Günü’nde engelli personelini unutmadı.

Oto radyatör firması Armor Isı Transfer A.Ş, Dünya Engelliler Günü’nde üretim hattında çalışan, hiçbir engel tanımayıp tüm takım arkadaşlarıyla birlikte hayata sımsıkı tutunan çalışanının bu özel gününü kutladı.

Engelli personele günün anısına hediyesini takdim eden Fabrika Üretim Yönetmeni Necmettin Develi, “Sanayi sektöründe bir çok firmada çalışan engelli çalışanlar mevcut. Onlarda aynı özveri ile üretime katkı sağlıyorlar. Kendilerini eksik değil daha güçlü hissetmelerini firma olarak önemsiyoruz. Benzer uygulamaların Çorum sanayisinde yaygınlaşması ve örnek teşkil etmesini temenni diliyorum.”dedi. (Haber Merkezi)