Aronya Çorum’da

RECEP MEBET

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan emekli Ziraat Teknikeri hemşehrimiz Ziya Temür, Çorum’da aronya (aronia) meyvesi üretimine başladıklarını duyurdu.

Bahçıvan Peyzaj sahibi Ziya Temür, meyvesi ve sağladığı faydalarla dikkat çeken aronya bitkisi hakkında bilgiler verdi.



Anavatanı Kuzey Amerika olan aronyanın doğal olarak yetişen, yapraklarını döken, çalı formunda bir bitki olduğunu belirten Temür, “Yüksek antioksidan deposu olan aronya, kanser ve yaşlılık hastalıklarına karşı gözde meyveler arasında yer alıyor” dedi.



“Çorum halkını tanıştırdığımız bu yeni meyve, çay, meyve suyu, reçel ya da şerbet olarak da tüketilebiliyor” diyen Temür, sağladığı faydalarla adından söz ettiren bitkinin fidan halinde satışına başladıklarını açıkladı.

Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın ardından Türkiye’de de hızla yaygınlaşan aronya yetiştiriciliğinin ekonomik anlamda da üreticilerine kâr sağladığını dile getiren Temür, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



‘SÜPER MEYVE TÜRKİYE’DE’

“Çorum yepyeni bir meyve ile tanışıyor. Anavatanı, Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin deneme amaçlı üretim çalışmaları olumlu sonuç verdi.

ABD ve Avrupa'da ‘süper meyve’ olarak bilinen aronya meyvesi için enstitü çalışmaları tamamlanmış durumda. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye şartlarına uyum sağlayan aronya üretiminde olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. Hatta deneme amaçlı kurulan bahçeden ilk meyveler hasat edildi. Fidanlar yetiştirildi ve çiftçilerimizin hizmetine sunuldu.



Aronya, Kuzey Amerika’da doğal olarak yetişen, yapraklarını döken, çalı formunda bir bitki. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoitler içermektedir. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengindir.

Aronya yüksek biyolojik aktivitesi nedeniyle Rusya’da tıbbi bitki olarak kabul edildi. Yapılan bir çalışmada 100'den fazla ürün içerisinde antioksidan kapasitesi yönünden ilk sırayı almasıyla dikkat çekiyor. Meyvesi çeşitli kompleks kimyasallar içeriyor.



Devlet eliyle araştırılarak, titiz bir çalışmayla Türkiye’de ilk kez üretilen bu bitki, artık Çorum’da. Bilimsel olarak, sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen bu bitkiyi Çorum'da üreticilerle tanıştırarak yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Deneme üretimlerimiz başarılı oldu. Bu meyvenin Türkiye’de ve Çorum’da şansı var. Meyveyi erken üreten kazançlı çıkar. Geleneksel meyvelerden sıkılan üreticiler için yepyeni bir alternatif olduğunu belirtelim.

Aronya, Akdeniz ve Ege’nin sahil şeridi dışında Türkiye’nin her yerinde yetişebiliyor. Fındıktaki gibi ocak şeklinde bahçe kurulabilir. 1 dekar bahçeye 230 fidan dikililebiliyor.



‘KULLANIM ALANI YAYGINLAŞIYOR’

Antioksidanlar, fenoller, mineraller ve vitaminler yönünden zengin bir meyve olan aronya, içerdiği bu kimyasallarla kalp hastalıkları ve kanseri önleme potansiyeli gösteriyor. Yaşam kalitesini artırarak yaşlanmayı geciktirici özelliğe sahip olan aronya, gıda sanayisinde ve eczacılıkta kullanılıyor. Bu özellikleri ile gelecek vadeden bir sağlık meyvesi olarak öne çıkıyor. Şurup, meyve suyu, çay, sos, reçel gibi farklı şekillerde değerlendiriliyor. Ayrıca besinlerin renklendirilmesinde ve besin takviyesi olarak da kullanılıyor. Sonbaharda bitki yapraklarının sarı, turuncu, kırmızı renk alması nedeniyle süs bitkisi olarak da kullanılıyor. Farklı iklim ve toprak şartlarına adaptasyonu iyi olan aronya, bu özelliği ile geleneksel üretime ve organik meyve yetiştiriciliğine de uygun.



Bahçıvan Peyzaj olarak 2 yıldır bu bitki üzerinde titizlikle çalışmaktayız. Mecitözü Kuyucak Köyü’nde bulunan ceviz bahçemize deneme amaçlı ekmiş olduğumuz aronyalar toprağımıza ve iklimimize uyum sağladı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve fidanlarımızı yakından görmek isteyen herkesi Osmancık Yolu Çorum Yumurta İlkokulu yanı numara 314/B’de hizmet veren firmamıza davet ediyoruz.”