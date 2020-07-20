Arsalar kapış kapış satıldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Çorum’un değişik bölgelerinde satışa çıkarılan 8 arsanın açık artırma usulü satış ihalesi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu’nda Encümen Huzurunda gerçekleştirilen ihaleye katılım yoğun oldu.

Çorum Belediyesi tarafından Ayarık bölgesinde muhammen bedelleri 300 bin ve 500 bin TL olan 2 arsa, Gülabibey muhammen bedeli 160 bin TL arsa, Çepni’de muhammen bedelleri 600 bin TL olan 3 arsa ve Ulukavak Mahallesi’nde muhammen bedelleri 405 bin ve 435 bin TL olan 2 arsa olmak üzere toplam 8 arsa açık artırma usulü satıldı.

Ayarık bölgesinde yıllık muhammen bedeli 300 bin TL olan arsayı 750 bin TL teklif veren Mehmet Yılmaz alırken, yine Ayarık bölgesinde muhammen bedeli 500 bin TL olan arsayı ise 970 bin TL teklif ile Kenan Yarımca aldı.

Gülabibey’de muhammen bedeli 160 bin TL arsa 203 bin TL teklif ile Bekir Borucu aldı. Çepni’de yıllık muhammen bedelleri 600 bin TL arsalardan birini 1 milyon 160 bin TL ile Ali Beker, diğerini ise 1 milyon 130 bin TL teklif ile Ümit Özkaya aldı.

8 arsanın satış ihalesinin resmi sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.