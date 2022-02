Arslan Eceviş Hizmet İş’e aday

FATİH BATTAR

Arslan Eceviş, Mart ayında yapılması planlanan Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi’nin genel kurulunda başkanlık için aday olacağını açıkladı.

İşçinin emeğini ve haklarını gereği gibi savunamayan, işçinin zor günlerinde yanında olduğunu hissettirmeyen bir yönetim anlayışı ile sendikacılık nasıl yapılmayacağını gösterenlere sendikacılığın nasıl yapılacağını göstermek ve yönetim değişikliğini bir an önce hayata geçirmek için bu yola çıktıklarını anlatan Eceviş, şeçim bildirgesini şu şekilde açıkladı;

“Ahdimiz ve hatta yeminimiz; attığımız her adım kesinlikle şeffaf olacak. Sendikal faaliyet adına her ne yapıyorsak, bu sendikaya aidat ödeyen her üyenin bundan haberi olacak. Çünkü onlara borçluyuz. Hiçbir sözleşmeye üyelerin onayı olmadan imza atılmayacak. Gerekirse her birimde sandık kurulacak yada dijital ortamda veya anket formları dağıtılarak yapılacak oylama sonucunda çıkan karara mutlaka uyulacak. (Fikrim Var) projesi başlatılarak bütün üyelerimizin talep, öneri yada problemleri tarafımızca kurulacak komisyonca değerlendirme ve çözüm odaklı çalışmalar samimiyetle yapılacak, sonuçları muhakkak üyelerimizce paylaşılacak. Saha çalışmalarımızda en çok üzerinde durduğumuz vaatlerimiz; en az 500 kişilik işçi lokali, senede bir kez geleneksel birliktelik pikniği, Devlet Hastanemizde işçi ve işçi yakınları çözüm ofisi mutlakâ hizmete geçecek. Sözleşme tarihlerimizden en az 6 ay önce mutlaka bütün merkez ve ilçe birimlerimiz ziyaret edilerek, sözleşme taslaklarımız işçi kardeşlerimizin talep, öneri ve problemleri dikkate alınarak hazırlanacak. Seçildiğimiz an itibariyle, seçim heyecanı ile kardeşlerimizle yaşanmış sıkıntı yada problem, bize gönlü kırılmış biri varsa bunların hepsi kesinlikle unutulacak. Ortak paydamız olan helâlinden kazanım adına herkesin taşın altına elini koyması sağlanacak. Bekar ve eşinden ayrılmak zorunda kalmış kardeşlerimizin aile yardımı alamadıklarından "Sosyal Denge" maddesi eklenerek destek olmaya çalışılacak.Sendikamızın bütün şubeleri ile sürekli irtibatta kalınıp, işçi lehine yaptıkları her faydalı girişimden merkez ve ilçelerimizdeki bütün üyelerimizin de faydalanması sağlanacak. Şehrimizde ya da ilçelerimizde bulunan tüm esnaf odaları ziyaret edilerek, üyelerimiz için tüm meslek kolları ile indirim anlaşmaları yapılacak. Hastane işlemleri ya da tatil için il dışına çıkan üyelerimizin talepleri muhakkak Genel merkeze iletilerek, diğer konfederasyonlarda olduğu gibi misafirhane ve indirimli tatil kampı hizmeti için tüm girişimler yapılacak. Sözde değil samimiyetle sendika şubemizin kapısı tüm üyelerimize sonuna kadar açık olacak. İşçi arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ve sağlam olması adına yeni komisyonlar kurularak bu komisyonlarda bütün Müdürlüklerden en az bir kardeşimizin olması sağlanacak. İşçi sendika başkanını ve şube yönetimini hep yanında bulacak. Her ay koordineli ve planlı takvim dahilinde Merkez, ilçe ve beldelerimizdeki üyelerimiz muhakkak ziyâret edilerek talep ve şikayetleri çözüme kavuşturulmaya çalışılacak. Bunlar rapor haline getirilerek, çözülemeyen sorunlar Genel Merkeze iletilerek muhakkak çözülmeye çalışılacak. Kendi ya da 1. derece yakın akrabası ağır hastalık mücadelesi veren çalışanlarımıza, ayrıca Allah korusun çalışırken vefat etmiş işçi kardeşlerimizin 1. derece yakınlarına mağdur olmayacakları oranda nakdi yardım konusu mutlaka sözleşmemize eklenecek, gerek genel merkez ve gerekse Belediyemiz nezdinde kabul edilebilir bir rakam üzerinde mutabakat sağlanacak. Eğilmeden bükülmeden kırmadan dökmeden adam gibi sendikacılık yapmak sözümüzdür.”

Yapılacak delege seçiminde işçinin iradesinin tam olarak yansımadığını belirten Eceviş, esnaf odaları gibi seçim olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 19:41