Arslaner Ticaret yeni yerinde

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Arçelik bayii Arslaner Ticaret yeni adresinde hizmete girdi.

Daha önce Osmancık Caddesi Yazıçarşı Meydanı numara 90’da faaliyet gösteren mağaza, Akpınar Caddesi (Çorum Halk Eğitimi Merkezi karşısı) numara 11/B’deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.



Yenigül Lokantası yanındaki yeni mağazalarını tanıtan Arslaner Ticaret sahibi Ahmet Arslaner, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla aynı muhitteki yeni yerimize taşındık” dedi.

“2 katlı ferah hizmet alanımızla Çorum’un en büyük Arçelik mağazasıyız” diyen Ahmet Arslaner, “Sektördeki 20 yıllık tecrübemizle, Türkiye’nin tanınmış beyazeşya markası Arçelik’i Çorum halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Buzdolabından derin dondurucuya, bulaşık makinesinden çamaşır makinesine, televizyondan ankastre ürünlere, küçük ev aletlerinden termosifon ve kombiye kadar yüzlerce ürünü müşterilerinin beğenisine sunduklarını anlatan Arslaner, devam eden kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi yeni mağazalarına davet etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 19:40