‘Artan intiharlar bizi derinden üzüyor’

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum’da esnafın, çiftçinin, memurun, işsiz gencin yaşamış olduğu ve içinden çıkamadığı bir sürü yerel sıkıntısı olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada, “Güzel memleketimizde art arda gelen intiharlar bizleri derinden üzmekte ekonomik sıkıntılar aileleri parçalayıp mutsuzluk buhranına sokmaktadır” ifadelerini kullanan Bekir Özsaçmacı, “Açlık sınırında ve daha aşağıda bulunan halkımızın normale dönebilmesi iktidarın ne zaman doyacağı ile alakalı hale gelmiştir. Sevgili hemşerilerim, daha öncede belirtmiştim hepiniz görüyorsunuz yaşadığınız toplumda çok kötü hadiseler, sosyal çöküntüler, parçalanan aileler, işsizlikten bunalıp hayatına son veren, dükkânını döndüremeyip intihar eden esnaflarımız yüreklerimizi yakmaktadır. Oğluna harçlık veremediği için kahrolan babalar, sıcak yemek yapamadığı için evladına karşı mahcup olan anneler bu çaresizliklerini yüreklerinde acı içerisinde taşımaktadır. Anneler kaygılı babaların cebinde intihar notları, gençler ümitsiz. Her gün haber bültenlerinde yahut etrafımızda intihar eden gencecik insanlarımızı görmekle kahroluyoruz. Memleketimizde artarak devam eden intiharların, içinden çıkılamaz geçim sıkıntılarını, çaresiz babalar, sessiz ağlayan analar, aç yatan evlatların sızısını milletimize yaşatanlar, devletimizin haksızca yedikleri her kuruşunda milletimizin vebalini almaktadırlar”dedi. (Haber Merkezi)