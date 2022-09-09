‘Artan kiralar öğrencileri çaresiz bırakmasın’

Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan, üniversitelerin açıldığı şu dönemde ev sahiplerine seslenerek, "Aileler çocuklarını zor şartlarda okuturken sizlerde evlerinize fahiş fiyatlar isteyip öğrencileri çaresiz bırakmayın" dedi.

20 bin öğrencisi ile bir üniversite şehri olma yolunda ilerleyen Çorum'da halkın misafirperverliğine yaraşır şekilde öğrencileri karşılaması gerektiğini kaydeden Merkez İlçe Başkanı Doğan, öğrencilerin birçok konuda mağdur olduğunu belirterek ev sahiplerine de ‘vicdan’ çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz sene birçok şehirde öğrencilerin barınma sıkıntısı çektiğini hatırlatan Doğan, öğrenciler için bu senenin daha da zor geçeceğini söyledi.

"Ulaşım ve yemek ücretleri de düşünüldüğünde bu çocuklar bir ay nasıl geçinecekler?" diye soran Doğan, "Üniversiteye yerleşen öğrenciler şimdi de barınma sınavıyla karşı karşıya. KYK yurt kapasiteleri yetersiz kalırken artan ev kiraları ve özel yurt fiyatları da öğrencileri çaresiz bırakıyor. Bu koşullarda asgari ücretlilerin çocuklarını şehir dışında okutması da imkansız hale geldi. Yüzde 300'lere varan kira zamları üniversiteye dönmeye hazırlanan öğrencileri kara kara düşündürüyor.

Çorum’a bu yıl üniversite eğitimi için 20 bin öğrenci gelecek. Kiralık ev sorununun yaşandığı şehrimizde ev bulabilen öğrenciler bu kez fahiş kira fiyatlarıyla karşılaşıyor. 1+1 dairelerin 2000 liraya yakın fiyatlardan kiralandığını gören öğrenciler çaresiz kalıyor. Sözleşmelerini 1 yıllık yapan ve yenilemek için Çorum’a gelen bazı öğrenciler de, ev sahiplerinin yüzde 25 kuralına uymadığını görüyor. Bin liralık kiralar bu sene 2200 liraya yükseltildi. Öğrenciler, ev sahiplerine tepki gösteriyor. Ulaşım ve yemek ücretleri de düşünüldüğünde bu çocuklar bir ay nasıl geçinecekler? Her ailenin çocuğunu maddi olarak destekleme imkanı yok. Asgari ücretle geçinenler bunu nasıl yapacak? Birden fazla çocuk okutan aileler hangi birine para yetiştirecek? Yani öğrenci, aldığı 850 TL bursun 800 TL’sini neredeyse tamamını KYK yurtlarına ödeyerek devletten aldığını yine devletin diğer cebine koyacak. Eline sadece 50 lira kalacak” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 22:26