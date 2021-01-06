Çorum’da 7'den 70'e herkesin tanıdığı ve çok sevdiği Boyacı Ahmet, ameliyat ile artık daha güzel görecek.

Uzun süredir gözünde bulunan katarakt nedeniyle görme bozukluğu yaşayan Boyacı Ahmet, Özel Emre Göz Merkezi'nde göz ameliyatı oldu. Şeker hastalığı nedeniyle iki gözünde de ileri düzeyde katarakt bulunan ve zaman zaman görme kaybı yaşayan Boyacı Ahmet’in tedavisine Özel Emre Göz Merkezi'nde Uzman Dr. Mehmet İhsan Emre tarafından başlandı.

Bir gözü dün, diğer gözü de bugün ameliyat edilen Boyacı Ahmet’in ameliyatının başarılı geçtiği, kısa süre içerisinde sağlığına kavuşmasının beklendiği bildirildi.