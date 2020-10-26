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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum Temsilciliği, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınadı.

Azerbaycan’ın Karabağ’da sürdürdüğü askeri harekata destek veren TÜGVA’lı gençler dün Hürriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı açıklamaya TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ile çok sayıda genç katıldı.

Tekbir ve sloganların da atıldığı eylemde basın açıklamasını Azerbaycan Türkü olan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Ali Necefzade okudu.

Ermenistan’ın uyguladığı soykırım nedeniyle Karabağ bölgesinde yaşanan baskı ve zulümlerin insanlık dramına dönüştüğüne dikkat çeken Ali Necefzade, son saldırılarda can veren şehitleri rahmetle andı.

Azerbaycan’a karşı bilinçli bir taarruz düzenlendiğini vurgulayan Necefzade, Ermenistan ordusunun sivilleri katlettiğine dikkat çekti.

Yaşanan saldırıların Ermenistan’ın çapını aşan bir boyutta olduğuna işaret eden Necefzade, Karabağ sorununun çözümü konusundaki sürecin yeni çatışmalarla tıkanmak istendiğini kaydetti.

Uluslararası toplumun Azerbaycan’a karşı çifte standart ortaya koyduğunu dile getiren Necefzade, “Ermenistan için artık hesap vakti” dedi.

“TÜGVA olarak, Ermenistan’ın kabul edilemez ve hadsiz tahrikkârlığı ve yıllardır süregelen bu acımasız zulümleri karşısında duruyor ve kınıyoruz” diyen Necefzade, “Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu bütün dünyaya bildiriyoruz. Biz kardeşiz ve kıyamete kadar her koşulda birbirimizin yanındayız. Türkiye ve Azerbaycan tek millettir. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Cephede olan kardeşlerimizin de gazaları mübarek olsun. Karabağ, Azerbaycan’dır. Azerbaycan, Türkiye’dir” diye konuştu.