‘Artmayan tek şey memur ve emekli maaşları’

Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, kamu çalışanlarının enflasyon altında ezildiğini söyledi.

Sendika olarak 2022 bütçesine seyyanen 1000 TL zam verilmesi ve büyümeden de yüzde 3 zam verilmesini talep ettiklerini belirten Çam, şu açıklamayı yaptı:

“Bugün açıklanan oranlara göre yüzde 7,4 büyümüş bir ekonomimiz var. Büyüyen bir ekonominin yanında yüksek enflasyon, temel gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar, akaryakıta gelen zamlar, döviz kurlarındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığının yeniden değerlendirme oranlarında vergi ve cezalarda yüzde 36,20 yüksek artış göz önüne alındığında her şey yukarı yönde artmakta iken artış olmayan tek şey memur ve emekli maaşları olmuştur.

Bu şartlarda bırakın geçinmeyi yoksulluk sınırının 10.200 TL, açlık sınırının 5.300 TL olduğu bir yerde 4.300 TL maaş alan memur, 1.500 TL alan emeklinin geçinme şansı kalmamıştır.

Son güncelleme ile vergi ve harçlara yüzde 36,20 oranında zam uygulanırken, kamu çalışanlarına %5 zam verilecek olması, alırken olabildiğince bonkör olanların verirken ise ne kadar cimri davrandıkları ortadadır.

2021 Ağustos ayında yapılan 6. dönem Toplu İş Sözleşmesi daha geçerlilik süresi gelmeden kadük kalmıştır. Kamu çalışanları enflasyon altında ezilmek istemiyor ve nimette de külfette de adalet istiyor. Bu adaletin kısmen sağlanması için 2022 bütçesine seyyanen 1.000 TL zam verilmesi ve refah payı yani büyümeden de yüzde 3 zam verilmesi hususu Türk Büro-Sen olarak talebimizdir. Bu taleplerimizin sonuna kadar da mücadelesini vereceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın.” (Haber Merkezi)