Aşağı Sanayi'de yıkım başladı

Şehir içerisinde kalarak sanayi olma vasfını uzun zaman önce yitiren Aşağı Sanayi’de değişim başladı. 17 iş yerinden oluşan ilk etap bugün yıkıldı. Yıkımlar etaplar şeklinde devam edecek.

İnönü Caddesi ile Millet Bahçesi arasında kalan ve şehrin tam olarak girişinde yer alan sanayi bölgesinde değişim başladı. Buranın yer itibariyle sanayi olma vasfını artık yitirdiğini ve bu bölgeyle ilgili şehrimizin tanıtımı ve gelişimine dair çok güzel projelerin olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, "İnönü Caddesi ile Millet Bahçesi arasında kalan ve Aşağı Sanayi diye tabir edilen bölgenin sanayi olma vasfı artık kalmadı. Aşağı Sanayi, şehrin tam girişinde ve en güzel yerinde bulunuyor ve bu şehre yakışmayan, çok düzensiz bir görüntü oluşturuyor. Burada bulunan iş yerlerini yeni yapılan çok daha düzenli, temiz, işlevsel ve ulaşılabilir bir bölge olan Küçük Sanayi Sitemize taşıma noktasındaki kararlığımızı uzun bir zamandır belirtiyorduk. Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek onlara taşınma konusunda elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi ve yeni yapılan sanayi bölgemizdeki tüm eksiklikleri giderdiğimizi de dile getirmiştik. 1 Ocak tarihinden itibaren Fen İşleri ekiplerimiz Küçük Sanayi’de bulunan yeni iş yerlerinin önündeki asfalt çalışmalarını yaparken Su İşleri ekiplerimiz de Aşağı Sanayi kalktıktan sonra hayata geçecek yeni projeler için kanalizasyon ve içme suyu hatlarıyla ilgili çalışmalarına başlamıştı. Bu süreci hızlandırmak bu şehre ve hemşehrilerimize borcumuzdur. Bu şehrin bu değişime ihtiyacı var. Esnaflarımızı da zor duruma düşürmeden bu süreci bir an önce tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Bugün somut bir adım atarak 17 iş yerinden oluşan ilk etabın yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımlar dükkanların boşaltılmasına müteakip etaplar şeklinde devam edecek. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 14:22