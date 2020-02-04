Aşağı Sanayi yeni imara hazırlanıyor

Çorum Belediyesi Aşağı Sanayi'de altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Aşağı Sanayide altyapı çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak imar planına göre revize edilen kanalizasyon hatlarını Tarım Caddesine bağlama çalışmalarına başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, "Ekiplerimiz hava koşulları izin verdiği sürece ve iş yerlerinin durumuna göre çalışmalarını sürdürüyor. Biz burada altyapı çalışmalarının yanı sıra kayıp baca kapaklarını da buluyor ve yol kotuna çıkarıyoruz.” dedi.

