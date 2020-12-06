Asansör ustası Koronavirüsten hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Kovid 19’a yakalanan ve yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çorumlu asansör ustası Cihan Biçer hayatını kaybetti.

Daha önce virüsün Türkiye’de çıktığı ilk günlerde Koronavirüse yakalanan ve atlattığı öğrenilen Biçer, 1 ay önce yeniden virüse yakalandı. Hastanede yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda yaşam mücaledesi veren Biçer, bugün hayata gözlerini yumdu.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen asansör ustası Cihan Biçer, Kargı’nın Beygircioğlu köyünde toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 21:25