Aşdağul Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

EROL TAŞKAN

Aşdağul Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

Asgari ücret alarak çalışan personel, toplu sözleşme ile birlikte %42’lik bir zamma kavuştu.

Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik ve Hizmet İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu arasında imzalanan toplu sözleşmenin ardından, çalışanlar Başkan Çelik ve Sendika Başkanı Köroğlu’na teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Çelik’e çiçek takdim eden HAK-İş Çorum Temsilcisi Hizmet İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, %42’lik bir zam ve sosyal haklarda gerçekleşen iyileştirmelerle toplu sözleşmeyi tamamlamanın memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, “Sayın başkanımıza, toplu sözleşme görüşmeleri süresince gösterdiği samimiyet ve ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını alacak olması ve geçim seviyesine sağlanan katkılar nedeniyle Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.