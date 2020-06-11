Asfalt eridi

EROL TAŞKAN

Önceki gün 35 dereceyi bulan sıcaklar, soğuk asfalt olan yolları adeta zift deryasına dönüştürdü.

Aşırı sıcaktan eriyen İskilip Bayat Yolu, sürücülere zor anlar yaşattı. Kaygan zeminde olası bir kazanın önüne geçmek için tedbir alan Karayolları ekipleri, ziftle kaplı güzergahlarda, mucur tozu sererek önlem almaya çalıştı.

Tıpkı buzlu zemin kadar tehlike arzeden erimiş emin, kimi noktalarda adeta zift göletleri oluşturdu. Özellikle güneş ışınlarını dik yansıdığı bölümlerde daha çok erime tespit edilirken, Karayolları’nın aldığı önlemler, olası kazaların da önüne geçmiş oldu.

Yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen bölgelerde daha dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 21:42