Asfalt serimini inceledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 10 metreden 30 metreye genişletilen Çöplü Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Aşgın'a inceleme ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Fen İşleri Müdürü Miktad Yıldırım ve teknik personel eşlik etti.

Şehrimiz her geçen gün gelişiyor ve büyüyor diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "dolayısıyla şehrin büyümesine bağlı olarak da yeni yollar, caddeler, bulvarlar açılması zorunlu hale geliyor. Geçtiğimiz hafta sezonun ilk asfalt çalışmasını gerçekleştirdiğimiz Karakeçili yolumuz gibi büyük öneme sahip olan Çöplü Caddemizin asfaltını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bölge de adete yeni bir şehir doğuyor

"Çorum’un en eski yerleşim yerleri olan Çepni, Çöplü ve Kunduzhan Mahallelerini adeta yeniden inşa ediyoruz. Bu bölgelerde yaptığımız yeni yollar ile yeni yaşam alanları oluşuyor. Bölgede adeta yeni bir şehir doğuyor. Yeni imar planına göre, 1 sosyal kültürel tesis alanı, 1 cami alanı, 1 eğitim tesis alanı işaretli. Bunların dışında 4 tane de büyük park, 1 tane küçük park var. 30 metre genişliğindeki Çöplü Caddemizin yanında bir tanede çok katlı otoparkımız yer alıyor. Bu otoparkı bölgenin otopark ihtiyacını giderecek şekilde inşa edeceğiz."

90 binanın kamulaştırma çalışmaları tamamladı 15 bina kaldı

"Çiftlik Caddesi ile Hıdırlık Caddesini birbirine bağlayacak olan 1400 metre uzunluğundaki yeni yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceden 10 metre genişliğinde bir yol olan Çöplü Caddemiz şimdi 30 metre genişliğe kavuştu. Şehrimizin trafiğini rahatlatmak için büyük kamulaştırma maliyetleri ödedik. Bu yolumuzu 30 metre genişliğe çıkartmak için yolumuzun üzerinde bulunan 90 binanın kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdik. Yol üzerinde kamulaştırma çalışmaları devam eden 15 bina kaldı. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin geleceği için önemi büyük olan bütün yol çalışmalarımızda bizlere destek veren ve yanımızda olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Çöplü Caddesinin ikinci etabında asfalt çalışmaları başladı

"Yeni yollarımızda kamulaştırılan alanda 4 bin 800 metre yağmursuyu, içmesuyu, kanalizasyon şebekesi çalışması yaptık. Şimdi ise Kunduzhan Caddesi ile Hıdırlık Caddesi arasındaki 30 metrelik bölünmüş yolumuzun 310 metrelik kısımda asfalt çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Zemini güçlendirmek için bu alanda 5560 m3 kazı çalışması yaptık. Devamında ise 7350 ton stabze malzeme, 2000 ton mekanik malzeme serimi yaptık. 240 metrelik kısma 1150 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştireceğiz."

Osmancık Caddesi ile Akşemseddin Caddesini birbirine bağladık

"Yeni belediye hizmet binasının arkasından başlayıp Karakeçili bölgesine devam eden yol çalışması kapsamında bu bölgeye de 20 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğunda yol yaptık. Yolumuzun ilk etabında Osmancık Caddemizi Akşemseddin Caddesi ile bağlantısını gerçekleştirdik. Bu yollar ile ana arterlerdeki ulaşım ağının daha da rahatlaması sağlanacak. Karakeçili bölgemizde kamulaştırma çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. En kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak yeni Karakeçili yolumuzla bağlantısını yapacağız. Şehrimizde cadde ve sokaklarımızın altyapı ve üstyapıdaki eksikliklerini gidermek ve şehrimizin yaşam kalitesini artırmak için bir çok alanda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.