‘Asgari ücret 2 ayda enflasyona yenildi’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, asgari ücretlilere verilen yıllık zammın 2 ayda enflasyona yenik düştüğünü söyledi.

Asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade eden Coşgunsu, “Aynı zamanda memur ve emekli aylıkları çok acil olarak yeniden gözden geçirilmelidir. Resmi enflasyonun yüzde 54,44, resmi gıda enflasyonunun yüzde 64,47’lere ulaşmasıyla birlikte Ocak 2022’de yüzde 5,5 oranında yapılan asgari ücret artışı erimiş oldu” dedi.

Hükümetin yanlış politikaları ile törenlerle, canlı yayınlarla açıkladıkları asgari ücret zammının 2 ayda açlık sınırının altına düştüğünü dile getiren Barış Coşgunsu, “Bu kabul edilemez bir durumdur. ‘Faiz düşürse, enflasyonda düşer’ diyen siyasetçiler kadar, bu yanlış teze karşı çıkmayan bürokratlar, bu yanlış politikayı uygulayarak en az siyasetçiler kadar bu ekonomik tablodan sorumlu ve suçludurlar. TCMB faizi ile TÜFE farkı yüzde 40,4 puan ile rekor seviyeye çıktı. TÜFE yüzde 50’yi ÜFE ise yüzde 100’ü aştı, aradaki makas rekor seviyelere ulaştı. TÜİK verileriyle 3 Mart 2022 tarihinde açıklanan gıda enflasyonu yüzde 64,5 ile Venezüella, Lübnan ve Zimbabve’den sonra yüksek gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü olduk” diye konuştu.

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Hayaller faizi kontrol etmek. Gerçekler ise yüzde 64,5 gıda enflasyonu. Yüksek enflasyon bir hükümetin halkına karşı işlediği en büyük suçtur. Yüksek enflasyon vatandaşın, dar gelirlinin cebinden para aşırmaktır. Enflasyon kanunsuz vergidir. Enflasyon ahlaksızlıktır. Sayın Ekonomi Bakanı Nebati’nin gözlerindeki ışık vatandaşın gözdeki ışığı söndürdü. Sayın Nebati geçen ayın başında açıklamış olduğu beklentisi, Nisan ayı başına kadar enflasyonun yüzde 50’nin altında bir pik yapıp düşüşe geçmesiydi ama her zaman ki gibi yanıldı. Sayın Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2021 yılı sonu enflasyonun yüzde 18,4 olmasını öngörüyordu, orta vadeli programda enflasyon hedefi de yüzde 5’di. Sonuç yine yanıldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ‘Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamlarda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum’ diyordu, ne oldu? Bağımsız araştırma grubu ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 123,8, TÜİK’e göre yüzde 54,4 oldu. Tarım eski Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Türkiye gibi bir ülkede saman ve buğdayı yanlış politikalarınız yüzünden dışarıdan ithal ediyoruz eleştirilerine ‘paramız var ki ithal ediyoruz’ diyerek ömür boyu bu cümleler ile anılacağı bir cevap vermişti. Tarım cenneti olan ülkemizi sadece buğdayda bile yüzde 80’nin üzerinde dışa bağımlı bir ülke haline getirdi. Liyakatsiz ve işin ehli olmayan bu beceriksiz kadrolar ile dışarıda düşman aramaya gerek yok. Dış güçlerde, faiz lobisi de bu beceriksiz kadrolardan başkası değildir. Bu beceriksiz kadrolar milli değerimiz olan Türk Lirası’nın değerini bu denli düşürmeselerdi, şuan bütün dünya ile bizim de yaşamış olduğumuz enerji krizi, cebimizi bu denli yakmazdı. Bugün işinin ehli ve liyakatli Gelecek kadrolar hükümetin ve ekonominin başında olsaydı ‘faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ safsatası yüzünden dövizin durdurulamayan yükselişi olmazdı. Bu gün çiftçimiz motorini 20 TL den değil 8,5-9 TL bandından alacaktı.” (Haber Merkezi)