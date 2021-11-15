‘Asgari ücrette vergiler kaldırılmalı işverenin vergi yükü azaltılmalı’

FATİH AKBAŞ

Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Faruk Cıdık, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret lütuf değil haktır. Bizi üzen bir başka konu asgari ücretin her dönem açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesidir. Açlık sınırı üzerinden ücret almaya zorlayan bir hükümet ailelerin geçim derdi ile hiç ilgilenmiyor demektir.” dedi.

SP Merkez İlçe Teşkilatının 7.Olağan Kongresi’nde konuşan ve bugün yaşanan problemin temelinde bugün içinde bulunduğumuz ekonomik krizin yattığını ifade eden Faruk Cıdık, “Milletimiz geçinemiyor, evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Bakınız paramızın değer kaybı milletimizin siyasi görüşü ne olursa olsun her bir ferdini endişeye sevk ediyor, işte son rakamlar; Dolar yaklaşık 10 lira, Euro yaklaşık 12 lira, gram altın ise 600 lira seyrinde gitmekte. İğneden ipliğe ne varsa zam gelmekte. Allah aşkına bugün 200 liralık bir banknotla girdiğiniz markette sepetin yarısını zor dolduran bir insan nasıl geçimini sağlayacak sizlere sormak istiyorum. Türk Lirası erirken ne yazık ki alım gücü, asgari ücret de erimekte. Malumunuz asgari ücret zammı artık gündemimize girdi. 2016 başında Türkiye'de brüt asgari ücretin karşılığı 518 Euro'ydu. Bugün gelinen noktada ise bu rakam 317 Euro'ya kadar düştü. Bu kadar farklı olarak düşüşü görüyoruz. Asgari ücretlimizin cebindeki para gün be gün eridi. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bugün Türkiye'deki asgari ücret AB üyeleri ve Avrupa Birliğine aday ülkeler içinde yalnızca Arnavutluk'takinden daha yüksek. Bugün Türkiye'de bir ailede anne ve baba ikisi birlikte asgari ücretle maaş aldığı zaman bu maaş yoksulluk sınırının ancak yarısı kadar oluyor.”şeklinde belirtti.

‘SANAYİDE EN ÖNEMLİ SORUN NİTELİKLİ ARA ELEMAN AZLIĞI’

Ülkemizin güçlenmesi ve tam bağımsızlığı için, kalkınmanın sağlanmasının çok önemli bir yolunun da sanayiden geçtiğini kaydeden Cıdık, “Ancak bugün sanayideki en önemli sorun nitelikli ara eleman problemidir. Bu sorun sadece Çorum da değil, bütün şehirlerin sorunudur. Sanayicilerimiz, "sanayide çalışacak işçi bulamıyoruz, ara eleman bulamıyoruz, usta ve ustabaşı bulamıyoruz, CNC operatörü bulamıyoruz, kaynakçı bulamıyoruz" diye problemlerini dile getiriyor. Bu problemlere duyarsız kalınırsa, bu sorunlar görmezden gelinirse uzun vadede ciddi sorunlar yaşanacak ve sanayiler elimizden çıkma tehlikesi yaşayacaktır. İşsizliğin bu denli yüksek olduğu bir ülkede, sanayicinin ara eleman bulamaması izah edilemez. Asgari ücretle çalışandan fedakârlık istemek trajedidir. Şirket kurtarmalara, işveren teşviklerine devasa kaynakların ayrıldığı bir ortamda kimse işçilere ‘fedakârlık’ tavsiyesinde bulunmasın, kimse işçilerden fedakârlık beklemesin. Bu rakamlara rağmen hâlâ, ‘çalışandan fedakârlık istemek’ ise ayrı bir trajedidir. Milletimiz bugüne kadar yeterince fedakârlık yaptı. Artık sıra iktidardadır. İktidar, sosyal adaleti sağlamakla mükelleftir. Kimse bunu lütuf olarak algılamamalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret lütuf değil haktır. Bizi üzen bir başka konu asgari ücretin her dönem açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesidir. Açlık sınırı üzerinden ücret almaya zorlayan bir hükümet ailelerin geçim derdi ile hiç ilgilenmiyor demektir. Enflasyonun yüzde 50 seviyelerde. Yani bir çalışan, ayda sadece 8 gününü kendisine çalışmaktadır. Bu anlamda yapılması icap eden ilk ve en kolay yollardan bir tanesi asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasıdır. İşverenin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. İşverenden işçisinden dolayı değil ürettiğinden dolayı vergi alınmalıdır, asgari ücretli işçiden de tüketiminden alınan vergiler kaldırılmalıdır.”diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 18:20