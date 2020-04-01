Aşgın 1 yılını değerlendirdi

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, basın mensupları ile telekonferans sistemi üzerinden basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, sonrasında ise soruları cevapladı.

1 Nisan itibarıyla göreve başlayalı bir yıl olduğunu belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuşmasında koronavirüsle mücadele kapsamında aldıkları tedbirler ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Dünya’da yapılacak değerlendirmelerin ‘koronavirüsten öncesi ve sonrası’ diye ayrılacağını ve hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Başkan Aşgın, “Bizde bu süreçte belediye olarak doğru hamleler yapmaya çalışıyoruz. Tüm yetkililer güzel bir sınav veriyorlar. Bizde ilk vakadan itibaren hızlı hareket etmenin gerektiğini düşünerek sıkı bir çalışma sürecine girdik. Dezenfektan alımını çok önceden yaptık ve dezenfekte işlemlerine erkenden başladık ve önemli bir noktaya geldik. Bu bize büyük bir avantaj sağladı. Koronavirüsle mücadele için Bilim Kurulu’nun dile getirdiği 14 kural başta olmak üzere belediye olarak elimizden geleni yaptık. Fırsatçılarla ilgilide çalışmalar yaptık. Zabıta ekiplerimiz denetimlerine yoğun şekilde devam ediyorlar. Hiçbir abonemizin suyunu kesmeyeceğimizi söyledik. Kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş ve üstü personelimize izin verdik. Hatta izin sürelerini de uzattık. Belediye’de vardiyalı çalışma sistemine geçtik. İşlerimizde aksamıyor. 65 yaş ve üzerine kısıtlama gelmeden önce bizde belediye olarak evde bakım hizmeti verdiğimiz 500 vatandaşımızın ihtiyaçlarını Gıda Bankası’ndan sağladık ve istedikleri takdirde her türlü alışverişlerini de yapıyoruz. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlamak üzere ücretsiz servis hizmeti getirdik. Sağlık çalışanlarına toplu taşımayı ücretsiz hale getirdik. Sağlık personeline meyve ikram ettik. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Özel Elitpark ve Çorum Özel Hastanesi çalışanlarına da meyve ikram edeceğiz. Halkımızın evlerde olduğu şu günlerde sokak hayvanlarını da unutmadık. Yine genelge yayınlanmadan önce Bahaybey ve Sıklık Parklarını kapattık. Genelgeden sonra ise Çomar Barajı’nı kapattık. Parklarda bulunan oturma gruplarını kaldırdık ve bakıma aldık. Halkımızın evde nitelikli vakit geçirmeleri içinde uzmanlarımızın hazırladıkları videoları web sitemizde yayınlamaya başladık. ‘Çorum Kitap Okuyor’ kampanyasını başlattık. Cadde ve sokakları dezenfekte ederken bir taraftan da esnaflarımızın talepleri doğrultusunda dükkanlarda dezenfekte çalışmaları yaptık. KSS’de ki tüm dükkanları dezenfekte ettik. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kartlı su sayacı kullananların bitim sonrası kullanılan miktarı 3 tondan 65 tona yükselttik. Eğer buna rağmen yine bitecek olursa Zabıtalarımız evlerine kadar gidip kart dolumuna yardım edecekler” dedi.

İFTAR ÇADIRI YOK İFTARLARI SYDV VERECEK

Bu sene yaşanan olağanüstü durumdan dolayı iftar çadırının kurulmayacağını açıklayan Başkan Aşgın, “Bu yıl iftar çadırı kurulmayacak ancak hayırseverler iftarlarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile verecekler. Önceki yıllarda 700 olan kişi sayısı bu ramazanda 2 bine yükseltildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iftar yemeklerini ihtiyaç sahiplerine vakumlu kaplarla ulaştıracak” ifadelerini kullandı.

PAZAR YERLERİNE SIKI DENETİM

Pazar yerlerinde de sıkı tedbirler alınmaya başlandığını kaydeden Başkan Aşgın, “Bu kapsamda artık Pazar yerlerinde giriş ve çıkışlar tek noktadan olacak. Pazara esnafın iki katı kadar vatandaş alınacak. Ayrıca kayıtsız pazarcının satış yapmasına izin verilmeyecek. Köylülerimizden ise belirlenen kotaya göre satış yapmalarına izin verilecek. Pazarlarda aldığımız önlemlere uymayan esnafımızın tezgahını da geçici olarak kapatacağız” şeklinde kaydetti.

Basın toplantısında hayırseverlere de seslenen Başkan Aşgın, Gıda Bankası’na ayni yardım kampanyası başlattıklarını ifade ederek, “İlk olarak ben bir maaşımı Gıda Bankasın’a bağışladım. İhtiyacı olan ürünler alındı ve teslim edildi. Hayırseverlerimizden de ayni yardımlarını bekliyoruz. Nakdi yardımları ise Cumhurbaşkanımızın belirttiği hesaplara yatırabilirler. Hayırseverlerimiz Gıda Bankamızla irtibata geçerek ihtiyaç olan ürünleri öğrenip satın aldıktan sonrada bağışlayabilirler” dedi.

Saat Kulesi Meydanı’na yerleştirdikleri dezenfekte kabini hakkında da bilgiler veren Başkan Aşgın, “Biz bu kabini mecburen dışarıya çıkmak zorunda olanlar için yerleştirdik” diye belirtti.

Belediye olarak acil olmayan ihaleleri ertelediklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Acil işlerin ihalelerini yapıyoruz. Bu süreçten hem belediye hemde ülke olarak güçlü çıkacağız” şeklinde konuştu.

‘SUYU İSRAF ETMEDEN KULLANALIM’

Koronavirüsle mücadelede hijyenin önemli olduğunu ve burada da uzmanların sürekli el yıkamanın önemine dikkat çektiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Ellerimizi yıkarken suyu israf etmemeye özen gösterelim. Şu an barajlarımızda su sıkıntı yok. Doluluk oranları Yeni Hayat Barajı’nda yüzde 36, Hatap Barajı’nda yüzde 44, Çomar Barajı’nda ise yüzde 72 oranında. Şuan Çomar Barajı’ndan su almıyoruz. Yıl sonuna kadar Çorum’da su sorunu görünmüyor. Su ile ilgili yatırımlarda devam ediyor. Koçhisar Barajı İsale Hattında yüklenici firma çalışmalarına başladı. Bahçelievler’in su sorununu çözmek içinde büyük bir depo yapılacak. Hemşehrilerimiz ellerini yıkarken suyu israf etmeden kullanmaya özen göstermeliler” dedi.

Başkan Aşgın, Gıda Bankası’nın ayni yardım kampanyasına destek veren Belediye Meclisi’nin AK Parti, CHP ve MHP Gruplarına da teşekkür etti.

Başkan Aşgın, koronavirüsle mücadelenin sona ermesinin ardından ise okulların açıldığı ilk gün 81 ilde 81 okula leblebi göndereceklerini ve Kadeş Barış Meydanı’nda bir konser programı düzenleyeceklerini de belirterek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Alper Zahir ve Zübeyr Tuncel’de katıldı.